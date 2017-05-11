Владивосток, 11 мая, 2017, 03:12 — ИА Регнум. Для роста числа многодетных семей надо создавать стабильную экономическую ситуацию и всевозможными способами поднимать статус таких семей, а не вводить налог на малодетность. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделилась председатель приморской региональной организации «Совет многодетных родителей», общественный советник губернатора Ирина Медведева.

Дарья Антонова ИА REGNUM День семьи, любви и верности в Царицыно

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«Налог на малодетность — даже не знаю, как это прокомментировать. Семья должна сама принимать решение, сколько детей у неё будет. Дети должны рождаться по взаимному согласию и любви супругов, а не из-за того что это выгодно или не выгодно, — заявила общественный советник губернатора Приморского края. — Чтобы многодетных семей было больше, надо просто создавать стабильную экономическую ситуацию и всевозможными способами поднимать статус многодетной семьи, в том числе и морально. Потому что ни для кого не секрет, что, например, в Приморском крае больше негатива к многодетным семьям».

Вместе с тем председатель «Совета многодетных семей» обратила внимание и на другие пункты проекта концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», который разработал глава Института демографии, миграции регионального развития Юрий Крупнов. Ирина Медведева посчитала целесообразным установить единый подход к статусу многодетной семьи, потому что сегодня все 85 субъектов России идут свои путём.

«В Приморском крае дают компенсационную выплату на лекарства детям до 6 лет в размере 1 064 рубля, а в Краснодарском крае просто бесплатно обеспечивают лекарствами детей до 6 лет. Вроде бы и льгота одна и та же, а подход абсолютно разный, материальные затраты семей тоже разные», — привела пример общественница.

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«Если федерация возьмёт часть расходов по многодетным семьям на себя, тогда субъект, исходя из своих социально-экономических условий, сможет за счёт собственных бюджетов вводить дополнительные льготы, которые необходимы на той или иной территории, — уверена Медведев. — Кроме того, считаю правильным сделать федеральную программу по субсидированию, софинансированию из федерального центра строительства инженерной и дорожной коммуникации к участкам многодетных семей. Это лучше, чем требовать выдачу земельных участков с уже определёнными условиями, потому что субъекты разные, ситуации с землёй разные».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей». Одним из пунктов этого проекта значится введение налога на малодетность.