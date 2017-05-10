Вашингтон, 11 мая, 2017, 02:52 — ИА Регнум. На должность преемника Джеймса Коми на посту директора Федерального бюро расследований США рассматриваются пять кандидатов, передаёт Foх News.

Жетон сотрудника ФБР

По информации телеканала, претендентами на пост являются губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, экс-начальник полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, экс-глава администрации транспортной безопасности Джон Пистоле, конгрессмен от Южной Каролины Трей Гоуди и бывший замгенпрокурора по вопросам национальной безопасности Кеннет Вайнштейн.

Телеканал CNN называет те же имена кандидатов, но также называет в качестве претендентов на освободившийся пост бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани и в настоящее время исполняющего обязанности главы ФБР Эндрю Маккейба.

Отмечается, что Рудольф Джулиани и Крис Кристи выходят в число преданных сторонников президента США Дональда Трампа. При этом первый крайне критически относится к бывшей сопернице республиканца на президентских выборах — экс-госсекретарю Хиллари Клинтон. Джулиани является для Трампа ведущим экспертом по вопросам кибербезопасности в частном секторе.

Напомним, 9 мая Дональд Трамп принял решение об отставке главы ФБР Джеймса Коми. Как заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, это решение глава государства принял на основании рекомендаций генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

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