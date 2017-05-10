Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 11 мая, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Студенты государственного университета Пуэрто-Рико объявили свою забастовку бессрочной, передает Associated Press.

Студент

На собрании забастовщиков, в котором участвовали несколько тысяч студентов, было решено продолжать протест, несмотря на решение суда. Учащиеся продолжат блокировать работу университета.

Известно, что суд Пуэрто-Рико постановил прекратить забастовку — на прошлой неделе был удовлетворен иск группы студентов, считающих прекращение работы университета в связи с забастовкой нарушением своих прав. Участникам забастовки могут грозить штрафы и административная ответственность.

Напомним, поводом для массовых забастовок, которые больше месяца продолжаются в Пуэрто-Рико, стали планы правительства по жесткой бюджетной экономии, связанной с необходимостью выплаты почти $73 млрд государственного долга.

Согласно планам властей Пуэрто-Рико, — государства, ассоциированного с США, — финансирование университета уже сокращено на $300 млн в год. Также в связи с экономическим кризисом в Пуэрто-Рико планируется закрытие 179 государственных школ, сворачивание программ бесплатного медицинского обеспечения, сокращение пособий и льгот.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что не намерен «тратить миллиарды» американских налогоплательщиков на помощь ассоциированной с Соединенными Штатами территории.