Петропавловск-Камчатский, 11 мая, 2017, 02:38 — ИА Регнум. На Камчатке 1 июля не будут повышать тариф на электроэнергию до 4 рублей 87 копеек, а оставят на уровне 4 рублей 68 копеек за кВт/ч. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава службы по тарифам и ценам края Олег Кукиль, отметив, что ФАС России согласилась с позицией властей региона по «заморозке» тарифа.

Электрические вилки

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Осенью 2016 года ФАС установила предельные значения для роста тарифа на свет для Камчатки, по которым киловатт электроэнергии должен был вырасти до 4,87 рубля. Но губернатор Владимир Илюхин принял решение о «заморозке» тарифа. Однако, учитывая, что действующая сейчас величина тарифа ниже предельно минимального уровня, установленного для Камчатки, нужно было согласование антимонопольного органа, которое регион получил.

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Решение о «заморозке» коснется не только тарифов на электроэнергию, но и на теплоэнергию. Для жителей Камчатки они не будут повышаться, как минимум, до середины 2018 года, а в перспективе и до середины 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона Владимир Илюхин поручил проверить систему тарифообразования и оптимизировать часть затрат энергокомпаний, предъявляемых для компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами установленными для населения. Эта работа позволила бюджету сэкономить деньги и «заморозить» тарифы.

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На тепло и свет они не повысятся для большинства жителей Камчатки — в столице края, Вилючинске и Елизовском районе, в которых в общей сложности проживают около 80% жителей Камчатки. При сохранении существующих тарифов на тепло‑ и электроэнергию рост общей оплаты граждан в указанных муниципалитетах за коммунальные услуги в 2017 году не превысит 1,5%.