Ухань, Китай, 11 мая, 2017, 02:45 — ИА Регнум. Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (КПКСК) Юй Чжэншэн 10 мая призвал укрепить сотрудничества между китайскими и зарубежными даосскими кругами во имя мира и гармонии, передает агентство «Синьхуа»,

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Во время своего трехдневного визита в провинцию Хубэй в центре Китая, начатого 10 мая, Юй встретился с представителями 30 стран и регионов.

Даосизм связан с китайской культурой и может выступать в качестве инструмента установления гармонии между нациями и регионами, заявил он.

«Поддерживая диалог, Китайское правительство должно продвигать обмены, взаимопонимание и дружбу», — заявил Юй, призывая даосские круги к построению глобального сообщества с общей судьбой на базе идеалов мира и гуманизма.

Даосизм — это религия, основанная на философских учениях Лао-цзы (571−471 гг. до н.э.). Согласно его основополагающему учению «Дао дэ цзин» («Книга пути и достоинства» — ИА REGNUM ), все во вселенной было рождено из пустоты, при этом, согласно учению, необходимо достижение баланса между природой и человеком.

Напомним, что 10 мая Юй Чжэншэн завершил трехдневный визит в Нинся-Хуэйский автономный район Китая, где встретился с мусульманами и малочисленной этнической группой хуэй, проживающей на этой территории. В рамках визита он призвал к этнической солидарности и гармонии.