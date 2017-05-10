Лондон, 11 мая, 2017, 02:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о планах по ежегодному увеличению расходов страны на оборону и безопасность в случае победы Консервативной партии на выборах в парламент, передает Reuters.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

«В случае победы на выборах 8 июня я намерена обеспечить, чтобы Великобритания продолжала тратить как минимум 2% ВВП на оборону, и увеличивать (военный) бюджет каждый год», — говорится в заявлении премьер-министра.

Согласно планам Мэй, Великобритания будет увеличивать затраты на оборону с превышением уровня инфляции как минимум до 2023 года.

Великобритания, которая находится в ситуации выхода из Евросоюза, является одним из ключевых членов Североатлантического альянса (НАТО).

Согласно правилу военного союза, которое соблюдают далеко не все участники НАТО, затраты стран-членов на оборону и безопасность должны составлять не менее 2% ВВП.

Планам Терезы Мэй по увеличению военного бюджета, скорее всего, суждено сбыться — Консервативная партия премьер-министра считается безусловным фаворитом предстоящих выборов в парламент, назначенных на 8 июня.