Москва, 11 мая, 2017, 02:20 — ИА Регнум. МВД России объявило тендер на поставку гражданского пассажирского самолёта для нужд ведомства на сумму 1,7 млрд рублей. Соответствующий документ размещён на портале госзакупок.

Oliver Holzbauer Шасси

Согласно приведённой информации, речь идёт о самолёте транспортной категории Ту-204−300, который должен обеспечивать перевозку до 55 человек, иметь три салона и три вестибюля, а также комнату для переговоров.

Указывается, что в салоне №1 должны находиться четыре кресла повышенной комфортности, а также апартаменты с двуспальной кроватью, гардеробом, туалетом и рабочим кабинетом с трёхместным диваном и креслом повышенной комфортности.

Второй салон должен быть оборудован комфортными креслами и стационарными столами для переговоров, а третий — блоками кресел бизнес‑ и эконом-класса.

Как отмечается, воздушное судно МВД намерено приобрести для перевозки служебных пассажиров по России, а также ближнему и дальнему зарубежью.

Самолёт должен быть выпущен не раньше 2005 года. Поставку планируется осуществить в войсковую часть №3553 в Щелково-10 Московской области до 1 декабря 2018 года.

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