МВД намерено купить авиалайнер с VIP-апартаментами за 1,7 млрд рублей
Москва, 11 мая, 2017, 02:20 — ИА Регнум. МВД России объявило тендер на поставку гражданского пассажирского самолёта для нужд ведомства на сумму 1,7 млрд рублей. Соответствующий документ размещён на портале госзакупок.
Согласно приведённой информации, речь идёт о самолёте транспортной категории Ту-204−300, который должен обеспечивать перевозку до 55 человек, иметь три салона и три вестибюля, а также комнату для переговоров.
Указывается, что в салоне №1 должны находиться четыре кресла повышенной комфортности, а также апартаменты с двуспальной кроватью, гардеробом, туалетом и рабочим кабинетом с трёхместным диваном и креслом повышенной комфортности.
Второй салон должен быть оборудован комфортными креслами и стационарными столами для переговоров, а третий — блоками кресел бизнес‑ и эконом-класса.
Как отмечается, воздушное судно МВД намерено приобрести для перевозки служебных пассажиров по России, а также ближнему и дальнему зарубежью.
Самолёт должен быть выпущен не раньше 2005 года. Поставку планируется осуществить в войсковую часть №3553 в Щелково-10 Московской области до 1 декабря 2018 года.
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