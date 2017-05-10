Москва, 11 мая, 2017, 02:10 — ИА Регнум. Происходящее на Украине в День Победы равнозначно запрету родительского дня. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Владимир Костецкий. Возвращение. 1947

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«Начиная с 91-го года на Украине начались проблемы и с Днём Победы, и с георгиевской лентой. Почему мы говорим не лента славы, а георгиевская лента? Это возникло не в результате деятельности каких-то государственных мужей. Георгиевская лента и всё, что связано с ней, на протяжении последних 20 лет связано с потребностью людей, — уверен член Совфеда РФ. — То, что мы видим на Украине, это равнозначно, если родительский день придут и запретят, скажут не ходить на кладбище, не убирать кладбище, не вспоминать своих родных и близких».

«Те, кто срывает эти ленты, как правило, это потомки бандеровцев. То, что появились сподвижники, это мода, возможность показать себя перед властью, это пена, и эта пена на Украине скоро сойдёт, и всех вас смоет, потому что «Бессмертный полк» останется бессмертным, память войны стереть с сердец людей невозможно», — заключил Франц Клинцевич.

Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко назвал акцию «Бессмертный полк», которая прошла в некоторых городах Украины, политической провокацией. При этом он заявил, что де-юре незаконной акция не является, если там не используется символика тоталитарных режимов.