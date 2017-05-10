Петропавловск-Камчатский, 11 мая, 2017, 01:50 — ИА Регнум. Читайте также: На Камчатке обустроят музей вулканов

Gocruise.ru На борту круизного лайнера Silver Shadow

По пути лайнер заходит в порты различных российских городов. На Камчатке он сделает короткую остановку — у туристов будет всего несколько часов, чтобы посмотреть на памятники в центре Петропавловска и сделать покупки в сувенирных лавках. Слетать в Долину гейзеров или к действующим вулканам путешественники не успеют. Сегодня их лайнер покинет порт Петропавловска.

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Silver Shadow — семипалубный морской лайнер 2000 года постройки, длиной 186 метров, шириной 25 метров. Скорость судна — 19 узлов. Имеет около 200 кают, большинство из которых класса «люкс».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Камчатка приняла 12 лайнеров, на которых путешествовали 5200 туристов из разных стран мира. Наибольшей популярностью край пользуется у любителей морских путешествий из США, Японии, Кореи, Китая и Германии.