Лондон, 11 мая, 2017, 01:49 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Великобритании предъявили официальные обвинения троим подозреваемым в подготовке терактов на территории страны, сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

«Трём женщинам предъявлены обвинения в подготовке террористических актов». — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что речь идёт о задержанных в ходе спецопераций в центральной и западной части Лондона женщинах 20, 21 и 43 лет.

«Все остальные, арестованные в рамках этого расследования, к настоящему времени освобождены из-под стражи», — сообщают в полиции.

Напомним, 1 апреля в Лондоне в ходе антитеррористической операции были задержаны трое девушек 18−19 лет, подозреваемых в планировании, подготовке или подстрекательстве к терактам. 27 апреля в рамках спецоперации на северо-западе британской столицы по подозрению в терроризме были задержаны шесть человек.

В конце апреля полиция Великобритании заявила о двух готовящихся исламистами терактах в Лондоне, в связи с которыми Скотленд-Ярд внимательно отслеживает шаги предполагаемых террористов.

Уровень террористической угрозы в Соединённом Королевстве в настоящее время определён как «серьёзный» — это последний перед наивысшим, «критическим», уровнем. Последний теракт в стране был совершён 22 марта: 52-летний Халид Масуд совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне, а затем попытался прорваться к зданию парламента. В результате атаки погибли пять человек, ещё около 50 пострадали.