Кризис в Египте: Инфляция выросла до 31,5%
Каир, 11 мая, 2017, 01:52 — ИА Регнум. Согласно сообщению египетского государственного статистического агентства, уровень инфляции в стране вырос до 31,5%, передает Associated Press.
Основную тяжесть инфляции несут на себе простые граждане — так, рост цен на потребительские товары по сравнению с апрелем 2016 года составил 43,9%.
Отмечается, что рост инфляции не прекращается с ноября 2016 года, когда началась эмиссия национальной валюты для обеспечения кредита Международного валютного фонда.
С ноября 2016 года из-за эмиссии египетский фунт потерял около половины своей стоимости и в настоящий момент обменивается по курсу около 18 фунтов за доллар США.
Напомним, кредит МВФ, выданный Египту в ноябре 2016 года составил $12 млрд. По соглашению с МВФ, правительство Египта обязалось провести экономические реформы и начать «либерализацию» политической системы.
Заявлялось, что реформы МВФ позволят сократить дефицит бюджета и государственный долг, создать рабочие места и защитить социально уязвимые слои населения.
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