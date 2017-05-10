Амман, 11 мая, 2017, 01:28 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Иордании сообщили об уничтожении беспилотного летательного аппарата, который вторгся в воздушное пространство страны с территории Сирии, передает Reuters.

F-16 ВВС Иордании

Согласно сообщению иорданских военных, инцидент произошел вечером 10 мая на северной границе страны. Беспилотник, который нарушил воздушное пространство Иордании, был сбит самолетами F-16 ВВС Иордании.

Назначение дрона и его принадлежность к действующим в районе вооруженным силам и группировкам пока не выяснены. В настоящее время проводится идентификация обломков, ведется расследование.

Напомним, Иордания официально не является участником боевых действий в Сирии. Тем не менее, несколько раз за последние годы ВВС ближневосточной страны атаковали на территории Сирии позиции террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, на территории Иордании расположены крупные лагеря беженцев из Сирии, обстановка в которых является неспокойной из-за действий исламистских боевиков.

Так, последние крупные вооруженные столкновения с исламистами произошли 4 мая в иорданском лагере Рукбан, где проживает около 80 тыс. беженцев из Сирии. В июне 2016 года бои вблизи лагеря уже привели к закрытию границы с Сирией.