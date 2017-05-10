Пекин, 11 мая, 2017, 01:25 — ИА Регнум. Китай интенсифицирует усилия в целях сокращения перепроизводства и достижения ежегодных целей, передает 10 мая агентство «Синьхуа».

Unibo.ru Каменный уголь

Китай сократил производственные мощности стали на 31,7 млн тонн, а также угля на 68,97 млн тонн, что составляет 63,4% и 46% соответственно от запланированных к достижению годовых показателей. Об этом было заявлено на исполнительном заседании Госсовета КНР под председательством премьера Ли Кэцяна.

Тем не менее, было также отмечено, что энтузиазм ослабевает по мере роста спроса на сталь и уголь, а также при обнажении трудностей, связанных с перераспределением сокращенных работников.

Перемещение и перераспределение сокращенных работников является приоритетной правительственной задачей. Им предоставляется финансовая поддержка и помощь в поиске нового места трудоустройства, а также в обеспечении базовых бытовых потребностей, добавил Ли.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что Китай влил в национальную экономику почти $16 млрд.