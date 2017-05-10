Вашингтон, 11 мая, 2017, 01:14 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление США создало оперативный центр в Южной Корее, целью которого заявлено противодействие ядерной и баллистической ракетной угрозе со стороны КНДР, сообщается на официальном сайте американского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Создание Корейского центра миссий позволит нам более целенаправленно интегрировать и направлять усилия ЦРУ по противодействию серьёзным угрозам Соединённым Штатам и их союзникам, исходящим из Северной Кореи», — заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

Отмечается, что новый центр будет «опираться на опытных сотрудников со всего управления», а также «тесно взаимодействовать с разведкой и всем сообществом национальной безопасности США».

Напомним, в начале мая сообщалось, что директор ЦРУ посетил Сеул с неофициальным визитом. Как передавало агентство «Рёнхап» со ссылкой на правительственные источники, Майк Помпео, в частности, провёл переговоры с главой Национальной разведслужбы Южной Кореи Ли Бён Хо, а также с рядом чиновников в президентском офисе.

5 мая власти в Пхеньяне обвинили ЦРУ в разработке плана по ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына.

Читайте также:

Пентагон выделит почти $8 млрд на расширение военного присутствия США в АТР

National Interest назвал условия встречи Трампа и Ким Чен Ына