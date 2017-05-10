Мехико, 11 мая, 2017, 01:17 — ИА Регнум. В центральной Мексике прошли похороны 14 жертв взрыва пиротехники в городе Сан-Исидро 8 мая, передает Associated Press.

Флаг Мексики

Известно, что взрыв произошел из-за случайного попадания фейерверка в склад пиротехники для религиозного праздника. Сам склад находился в жилом доме. В результате возгорания пиротехники произошел взрыв, дом полностью сгорел.

Хозяин дома потерял в огне троих детей и двоих внуков. Сам он получил тяжелые ожоги. Жертвами происшествия также стали случайные прохожие.

В Мексике фейерверки являются обязательной частью почти любого торжества и религиозного праздника. К сожалению, и трагедии из-за взрывов пиротехники в Мексике не редкость.

Так, в 1988 году от детонации фейерверков на рынке Ла-Мерсед в Мехико погибли 68 человек. В 1999 году взрыв на складе пиротехники в городе Селайя разрушил часть города, погибли 63 человека. В 2002 году в результате взрыва фейерверков на рынке города Веракрус погибли 29 человек.

Последний раз крупная трагедия такого рода произошла в Мексике 20 декабря 2016 года — в результате взрыва пиротехники был разрушен рынок города Тультепек в штате Мехико. Число погибших составило 35 человек, несколько десятков человек были ранены.