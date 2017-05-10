Санкт-Петербург, 11 мая, 2017, 00:49 — ИА Регнум. В больницах Санкт-Петербурга, по последним данным, остаются пятеро пострадавших в результате теракта в метрополитене. Об этом сообщает вице-губернатор города Анна Митянина на своей странице в Twitter.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Метро «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге после теракта 3 апреля 2017 года

По её словам, по состоянию на вечер 10 мая, пятеро пострадавших «из удовлетворительной группы» находятся в стационарах. Ещё 76 человек остаются на амбулаторном лечении.

Всего, по данным властей Санкт-Петербурга, в результате террористического акта в той или иной степени пострадали 102 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошёл взрыв. По данным следствия, бомбу привёл в действие террорист-смертник. В результате взрыва погибли 16 человек, в том числе сам предполагаемый террорист.

В рамках расследуемого уголовного дела о теракте были арестованы десять выходцев из Средней Азии. В конце апреля ответственность за взрыв взяла на себя малоизвестная террористическая группировка «Батальон имама Шамиля», предположительно связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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