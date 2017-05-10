Иньчуань, Китай, 11 мая, 2017, 00:49 — ИА Регнум. Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (КПКСК) Юй Чжэншэн призвал к этнической солидарности и религиозной гармонии во время своего визита в Нинся-Хуэйкий автономный район, продлившегося с 8 по 10 мая, предает агентство «Синьхуа».

Хуэйцзу на молитве в мечети

Юй отправился в города Гуюань и Иньчуань, который является домом для большого числа мусульман и людей, принадлежащих к народности хуэй.

Во время своего визита в мечеть уезда Юннин города Иньчуань, Юй заявил, что провительство должно обучать верующих и давать возможность справлять свои религиозные культы в соответствии с законом, а также выстраивать с ними гармоничные отношения.

Кроме того, председатель КПКСК посетил сельские районы и школы, встретился с общественностью и бизнесменами, а также провел встречи с семьями и студентами ханьской и хуэйской национальности.

Он призвал и тех, и других помогать друг другу во имя развития этнической гармонии, а также ускорения экономического и социального развития в районах проживания национальных меньшинств.

Юй рекомендовал образовательным учреждениям, где обучаются представители меньшинств уделять больше внимания вопросам этнической солидарности во имя общего вклада в национальное единство страны.

Юй также выступил в качестве председателя на симпозиуме по этнической и религиозной работе во время своего визита.

Напомним, что в Нинся-Хуйэском автономном районе Китая в конце апреля сменился партийный руководитель. им стал Ши Тайфэн, сменивший на посту регионального комитета Компартии Китая Ли Цзяньхуа.

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