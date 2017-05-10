Вашингтон, 11 мая, 2017, 00:37 — ИА Регнум. «Даже если не будет доказан факт ведения закулисных переговоров с Кремлем нынешнего президента в бытность его кандидатом на этот пост, Трамп все равно останется в истории главой государства, надругавшимся над законом: он своей волей лишил расследование независимости. Теперь русским можно не мучиться, подрывая нашу систему юриспруденции. Всю работу за них сделает американский президент», — уверен Дуглас. — Даже в последние недели, когда в американо-российских отношениях наступило заметное ухудшение, Трамп не сказал ни одного критического слова в адрес Владимира Путина, человека, радующегося организованному им хаосу на американском политическом ландшафте, но ни единым мускулом своего холодного лица не выдающего своего удовлетворения достигнутым».

Кукрыниксы. ФБР ищет убийц. 1968

Для автора The Independent Тома Бэтчелора «реакция Владимира Путина на увольнение Джеймса Коми была ожидаемой. Российский лидер сказал, что «мы (Россия) не имеем никакого отношения к этому» и что «американский президент действует в рамках своих полномочий и Конституции».

Обращает внимание автор публикации и на то, что «Путин нашел вопрос об оценке действий Дональда Трампа, заданный ему корреспондентом CBS News, «забавным и направленным не по адресу». Хотя непосредственно перед этим коротким интервью в некоторых СМИ муссировались слухи о том, что Коми запросил дополнительные средства для продолжения расследования отношений Трампа с Кремлем в 2016 году, о чем Путин не мог не знать».

«А тем временем министр иностранных дел Сергей Лавров встречается с мистером Трампом в Вашингтоне. И президент США говорит об имеющемся у него желании улучшить отношения с Кремлем» — ненавязчиво намекает корреспондент Бэтчелор на то, что увольнение директора ФБР могло быть демонстрацией усилий по налаживанию отношений США — РФ.