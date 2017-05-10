Париж, 11 мая, 2017, 00:35 — ИА Регнум. Уходящий президент Франции Франсуа Олланд 10 мая принял отставку правительства страны во главе с премьер-министром Бернаром Казнёвым в преддверии вступления в должность избранного главы государства Эманнуэля Макрона, проинформировала пресс-служба Елисейского дворца.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Франсуа

«В связи с тем что Конституционный совет объявил официальные результаты президентских выборов и в соответствии с республиканской традицией, я имею честь сообщить о своей отставке и отставке моего правительства», — сообщил Казнёв.

Ранее 10 мая Конституционный совет Франции утвердил итоги президентских выборов, второй тур которых состоялся 7 мая. Победу на них с результатом в 66,1% голосов одержал основатель движения «Вперёд» Эммануэль Макрон. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен набрала 33,9%.

Франсуа Олланд, занимающий пост президента с 2012 года, принял решение не избираться на второй срок ввиду того, что его рейтинг был недостаточно высок для успешной борьбы за президентское кресло.

Ожидается, что Олланд официально передаст власть своему преемнику в предстоящее воскресенье, 14 мая.