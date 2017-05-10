Каракас, 11 мая, 2017, 00:34 — ИА Регнум. Впервые новое «оружие» противники исполнительной власти испытали в минувший понедельник в четырех городах страны, в том числе в столице — Каракасе. По данным испанского издания, «некоторых полицейских и бойцов Национальной гвардии тошнит и рвет от жуткого запаха экскрементов, разлетающихся из разбивающихся стеклянных баночек».

Иллюстрация из издания El País

Идея протестантам понравилась, и после успешной пробы бомбочек в соцсетях вспыхнул оживленный обмен опытом и рецептами «антиполицейского снадобья», а каждый новый призыв к уличному маршу против правительства теперь сопровождается картинками в сетях и плакатами в городах с текстами следующего содержания: «La marcha de la mierda». ¡Armemonos! Ellos con gas, nosotros con excremento. («Марш дерьма». Вооружаемся! Они — с газом, мы — с экскрементами).