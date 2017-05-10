Комрат, Молдавия, 11 мая, 2017, 00:27 — ИА Регнум. В столице Гагаузии Комрате завершился IV Всемирный конгресс гагаузов. Как сообщила 10 мая, подводя итоги форума, башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах, всего в мероприятии приняли участие более 550 человек, из них порядка 350 человек приехали из-за рубежа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Гагаузия

На конгресс прибыли гости из 20 стран мира — в том числе из России, Турции, с Украины, из Белоруссии, Азербайджана, Болгарии, Греции, Румынии, Чехии, Канады. Почетными гостями мероприятия стали премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, президент и премьер-министр Молдавии Игорь Додон и Павел Филип.

Центральным событием конгресса, по словам Влах, стал визит в автономию премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма. Выступая перед участниками конгресса, он заявил, что Анкара продолжит оказывать «широкую поддержку братскому гагаузскому народу». Он отметил целый ряд приоритетных инфраструктурных проектов, который Турция будет реализовывать в Гагаузии. Среди них — строительство блока департамента скорой помощи в Комрате, нового детского сада в Комрате, капитальный ремонт Дома культуры в Комрате, замена сетей водоснабжения и канализации в Вулканештах, строительство регионального дома творчества.

На встрече с турецким премьером также шла речь о привлечении турецких инвестиций в Гагаузию. В ходе визита Йылдырыма был запущен новый турецкий бизнес-проект — строительство гостиницы в Комрате. Сумма планируемых инвестиций в строительство отеля — $2 млн. В рамках визита в Гагаузию премьер-министра Турции также был открыт детский сад имени Сулеймана Демиреля, оборудованный при поддержке турецкого агентства ТИКА. Турецкому премьер-министру также было присвоено звание почетного доктора Комратского государственного университета.

Бинали Йылдырым заявил, что Гагаузия — это «духовный мост» между Турцией и Молдавией. «Мы считаем, что развитие автономии в рамках Молдавии очень важно. Мы готовы продолжить оказывать помощь как Молдавии, так и Гагаузии», — подчеркнул Йылдырым.

«Мы говорим на одном языке, понимаем друг друга, — отметила в свою очередь Ирина Влах. — Наши чувства взаимны, наш народ это чувствует, уважает и благодарит вас. В Гагаузии есть много вопросов, которые мы стараемся решить. С вашей помощью мы сможем внедрить еще больше совместных проектов. Большой вопрос — это наши рабочие места, чтобы люди возвращались в Гагаузию и работали здесь. Мы знаем, что с помощью Турции мы можем открыть новое производство, чтобы наши трудолюбивые люди работали дома. Мы сегодня многое обсудили, о многом договорились, думаю, что в скором времени это воплотиться в реальность».