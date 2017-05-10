Скопье, 11 мая, 2017, 00:08 — ИА Регнум. Заявление Георгия Иванова стало ответом на письмо нового спикера парламента — этнического албанца Талата Джафери, избранного оппозицией в обход регламента, в котором тот уведомил президента о наличии в парламенте большинства и призвал вручить Зорану Заеву мандат на формирование нового правительства.

Harald Dettenborn Георгий Иванов

«Президент Иванов остаётся на позиции, что так называемая «Албанская платформа», как и любой другой документ или действие, идущие вразрез с Конституцией Македонии, не могут представляться в качестве условия, а ещё более — основы для создания и работы правительства республики. По вопросу о вручении мандата президент Македонии будет действовать в соответствии с Конституцией и сложившейся практикой», — говорится в заявлении офиса главы государства.

Ранее 10 мая Зоран Заев также в очередной раз публично потребовал от президента вручить ему мандат, заявив, что «быстрая и мирная передача власти отвечает высшим государственных интересами приоритетам». «Любые препятствия на этом пути являются антигосударственным и антиконституционным поведением, наказуемым по законам страны», — подчеркнул он.

Напомним, 27 апреля СДСМ во главе с Зораном Заевым, а также три проалбанские партии — «Демократический союз за интеграцию», Движение «Беса» и «Альянса албанцев» — избрали собственным спикером парламента Талата Джафери. После этого сторонники общественного движения «За единую Македонию», которое уже около двух месяцев организует акции протесты в стране, ворвались в здание парламента, устроив беспорядки в зале заседаний. Ранения получили лидер СДСМ и ещё несколько депутатов.

Действия оппозиции стали ответом на отказ президента Иванова вручать Заеву мандат на формирование правительства, ссылаясь на вмешательство Албании во внутренние дела страны и создавшуюся угрозу суверенитету из-за так-называемой «Албанской платформы», подготовленной при непосредственном участии премьер-министра Албании Эди Рамы.

Несмотря на попытки противодействия со стороны депутатов крупнейшей партии ВМРО-ДПМНЕ экс-премьера Николы Груевского, 3 мая Талат Джафери официально вступил в должность спикера парламента. Свою первую встречи в новом качестве он провёл с послом Евросоюза в Скопье Самуэлем Жбогаром.