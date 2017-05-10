Мадрид, 10 мая, 2017, 23:38 — ИА Регнум. На 12-й минуте испанский опорный полузащиник Сауль Ньигес открыл счет ударом головы в ближний угол после подачи Коке с углового — 1:0.

Atleticodemadrid.com «Атлетико» (Мадрид) — «Реал» (Мадрид) 2:1

Через 4 минуты французский оттянутый форвард Антуан Гризманн удвоил преимущество хозяев ударом с одиннадцатиметровой отметки — 2:0.

На 42-й минуте испанский атакующий полузащитник Иско сократил отставание в счете, добив мяч в пустые ворота после рикошета от голкипера — 2:1.

Статистика матча («Атлетико"/"Реал»)

Удары 16/14

Удары в створ 9/6

Владение 45%/55%

Фолы 23/7

Поздравляем «сливочных» с выходом в финал Лиги Чемпионов, где они встретятся с туринским «Ювентусом».

Составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Савич, Хименес, Коке, Габи, Сауль, Карраско, Гризманн, Торрес.

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Марсело, Данило, Кроос, Каземиро, Модрич, Иско, Роналду, Бензема.

Главный арбитр матча: Джюнейт Чакыр.

Предупреждения: Данило — 4, Савич — 6, Годин — 34, Рамос — 34, Габи — 37, Корреа — 86.

Голы: Сауль 12 — 1:0, Гризманн (пен) 16 — 2:0, Иско 42 — 2:1.