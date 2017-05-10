Лондон, 10 мая, 2017, 23:36 — ИА Регнум. На 60-й минуте лидер сборной Чили Алексис Санчес открыл счет, убрав на замахе двоих защитников и пробив в дальний нижний угол — великолепный гол — 0:1. Ассистом отметился Месут Озил.

Southamptonfc.com «Саутгемптон» — «Арсенал» 0:2

На 83-й минуте французский центральный таргетман Оливье Жиру удвоил преимущество гостей ударом головы после скидки Аарона Рэмзи — 0:2.

Статистика матча («Саутгемптон"/"Арсенал»)

Удары 12/6

Удары в створ 4/4

Владение 50%/50%

Фолы 8/5

На данный момент «канониры» поднялись на 5-ю строчку, набрав 66 очков. «Святые» остались на 10-й позиции с 42-мя очками.

Составы на матч:

«Саутгемптон»: Форстер, Соареш, Есида, Бертранд, Стивенс, Дэвис, Ромеу, Уорд-Прауз, Тадич, Габбьядини, Редмонд.

«Арсенал»: Чех, Холдинг, Монреаль, Мустафи, Гиббс, Санчес, Рэмзи, Озил, Окслейд-Чемберлен, Джака, Уэлбек.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Предупреждения: Уорд-Прауз — 44, Озил — 73, Беллерин — 90+3.

Голы: Санчес 60 — 0:1, Жиру 83 — 0:2.