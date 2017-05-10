Алексис Санчес вновь принес «Арсеналу» победу
Лондон, 10 мая, 2017, 23:36 — ИА Регнум. На 60-й минуте лидер сборной Чили Алексис Санчес открыл счет, убрав на замахе двоих защитников и пробив в дальний нижний угол — великолепный гол — 0:1. Ассистом отметился Месут Озил.
На 83-й минуте французский центральный таргетман Оливье Жиру удвоил преимущество гостей ударом головы после скидки Аарона Рэмзи — 0:2.
Статистика матча («Саутгемптон"/"Арсенал»)
Удары 12/6
Удары в створ 4/4
Владение 50%/50%
Фолы 8/5
На данный момент «канониры» поднялись на 5-ю строчку, набрав 66 очков. «Святые» остались на 10-й позиции с 42-мя очками.
Составы на матч:
«Саутгемптон»: Форстер, Соареш, Есида, Бертранд, Стивенс, Дэвис, Ромеу, Уорд-Прауз, Тадич, Габбьядини, Редмонд.
«Арсенал»: Чех, Холдинг, Монреаль, Мустафи, Гиббс, Санчес, Рэмзи, Озил, Окслейд-Чемберлен, Джака, Уэлбек.
Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.
Предупреждения: Уорд-Прауз — 44, Озил — 73, Беллерин — 90+3.
Голы: Санчес 60 — 0:1, Жиру 83 — 0:2.