Краснодар, 10 мая, 2017, 23:28 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ответил на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что Россия должна вернуть украинской стороне «захваченную» Кубань. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Цитата из к/ф «Кубанские казаки». Реж. Иван Пырьев. 1949. СССР Хозяева земли кубанской

«Мы готовы отправить министру Омеляну партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях. И не надо дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли. Кубань никогда не была и не будет украинской», — заявил Кондратьев.

Он отметил, что если на Украине существует дефицит сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то это не значит, что его надо решать за счет Кубани.

«Когда Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчёт продовольственные проблемы современной Украины, не существующей на тот временной исторический период как таковой», — отметил губернатор Краснодарского края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия должна вернуть украинской стороне не только Крым и восток Украины, но и «захваченную» Кубань.

При этом он подчеркнул, что авиасообщение между Россией и Украиной может быть восстановлено только после «возвращения Кубани».