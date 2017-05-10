Вашингтон, 10 мая, 2017, 23:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал реакцию представителей Демократической партии на увольнение директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. Свое мнение на этот счет он опубликовал в своем Twitter-аккаунте сегодня, 10 мая.

#L98

«Демократы в течение долгих месяцев жаловались на Коми. Теперь, когда его уволили, они притворяются, что огорчены. Лживые лицемеры», — пишет Трамп.

Ранее заместитель официального представителя Белого дома США Сара Сандерс назвала удивительным то, что демократы не празднуют увольнение директора Коми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. Известно, что данное решение президент США принял по рекомендации министра юстиции и генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна. Кроме того, Трамп считает, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.