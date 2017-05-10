Вашингтон, 10 мая, 2017, 22:52 — ИА Регнум. Санкции против России, введенные из-за Крыма и гражданской войны на Украине, останутся в силе до тех пор, пока Москва не прекратит предпринимать действия, которые к ним привели. Такое заявление распространила пресс-служба Государственного департамента США по итогам встречи госсекретаря Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сегодня, 10 мая.

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«Санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Москва не обратит вспять те действия, которые к ним привели», — сказано в заявлении.

Также подчеркивается, что США и Россия согласились продолжать переговоры по решению других вопросов, вызывающих обеспокоенность у обеих сторон, включая стратегическую стабильность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Вашингтон прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сперва он провел переговоры с госсекретарем Тиллерсоном, а затем был принят в Белом доме президентом США Дональдом Трампом.

После переговоров в Вашингтоне Лавров направится в Фэрбанкс (США, штат Аляска), где примет участие в министерском заседании Арктического совета.