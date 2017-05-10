Москва, 10 мая, 2017, 22:33 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство о приобретении 65,43% акций медийного холдинга РБК. Об этом сегодня, 10 мая, сообщил журналистам начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ведомства Николай Карташов.

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Он сообщил, что запрос о покупке 65,43% акций РБК находится на рассмотрении, а поступил он 28 апреля. Карташов подчеркнул, что комментарии по данному запросу будут после принятия решения, на которое отведено 30 дней.

Также сегодня стало известно, что запрос на покупку контрольного пакета РБК подал владелец группы ЕСН Григорий Березкин. Сейчас он является совладельцем московской версии газеты Metro. Кроме того, ЕСН в 2007 году приобрела контрольный пакет «Комсомольской правды», но, по некоторым данным, Березкин больше не управляет этим активом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский миллиардер Михаил Прохоров в 2016 году решил продать российские активы своей группы «Онэксим», в том числе крупнейший медиахолдинг страны — РБК.

По неподтвержденным данным, Прохоров готов продать РБК за $250 млн (включая долг в $200 млн).