Москва, 10 мая, 2017, 22:02 — ИА Регнум. Массовые мероприятия по случаю Дня Победы на Украине свидетельствуют о растущем сопротивлении украинского общества киевской власти. Об этом 10 мая заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Владимир Олейник в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Гелий Коржев. Поднимающий знамя. 1957 — 1960

«Может быть назовут ещё одно мероприятие на Украине за три года по численности массовой (аналогичное акции «Бессмертный полк» 9 мая — прим. ИА REGNUM )? Может быть, день рождения Бандеры? Или день украинской армии? День УПА? Нет этого… Произошел в этом году коренной перелом. Три года терпел народ. Решили уже убивать память — но это (значит) убить память у каждого относительно отцов и дедов. Народ устал и вышел больше, чем в 2016 году», — заявил Олейник.

«Относительно событий, которые происходили на Украине… Количество больше. В два раза, три — это точно. Второе — символов больше, красные флаги. Кривой Рог — на Т-34 красный флаг победы, и никто не остановил! Житомир — люди вышли с красными флагами, и никто не остановил», — подчеркнул Олейник.

Экс-депутат подчеркнул, что против участников памятных мероприятий 9 мая вышел не «массово народ как альтернатива», а лишь отдельные «небольшие группы нацистов» — при этом встретив серьезное сопротивление, как это произошло в ходе беспорядков в Днепропетровске 9 мая, после которых министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил руководителей городской полиции.

Олейник также напомнил, что в Одессе 9 мая военнослужащие ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке Ивана Кулибабу, который встретил войну 22 июня во время службы на Черноморском флоте в Керчи.

На этом фоне Олейник считает особенно симптоматичным тот факт, что даже генералы ВСУ 9 мая принесли цветы к памятнику освободителю Киева от нацистской оккупации генералу Николаю Ватутину. «А что произошло? Почему не приносили эти генералы в 2014, 2015, 2016 году? Генералы поняли — надо «переобуваться», — отметил экс-депутат.

По его мнению, в этом контексте не случаен и уход политика Бориса Ложкина с поста советника президента Украины Петра Порошенко.

«Часть власти уже поняла. … В данном случае ещё раз говорю: они понимают, что проигрывают. И больше того, не случайно президент России Владимир Путин поздравил украинский народ и грузинский народ, но не поздравлял ни президента Порошенко, ни президента Грузии. Потому что они этот праздник не признают. А зачем их поздравлять? У них же трагедия — потому что украинский народ вышел и оказывает сопротивление. Они заслужили. Сопротивление украинского народа очевидно. Бойтесь украинский народ — потому что сегодня вы довели его до последней точки терпения», — заключил Олейник.

Отметим, что акцию «Бессмертный полк» на Украине назвали «политической провокацией». По мнению директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, акция сама является «определенной политической технологией, авторы которой сидят в столице страны-агрессора».

9 мая в Днепропетровске в ходе празднования Дня Победы произошли стычки — по официальным данным, пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских и участники АТО. Потасовки начались в связи с использованием участниками мероприятий копии Знамени Победы и советских флагов.

После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровска и Днепропетровской области, а также их заместителей по обеспечению общественной безопасности.