«Народ вышел и оказывает сопротивление», — Олейник о 9 Мая на Украине
Москва, 10 мая, 2017, 22:02 — ИА Регнум. Массовые мероприятия по случаю Дня Победы на Украине свидетельствуют о растущем сопротивлении украинского общества киевской власти. Об этом 10 мая заявил депутат Верховной Рады Украины
«Может быть назовут ещё одно мероприятие на Украине за три года по численности массовой (аналогичное акции «Бессмертный полк» 9 мая — прим. ИА REGNUM )? Может быть, день рождения Бандеры? Или день украинской армии? День УПА? Нет этого… Произошел в этом году коренной перелом. Три года терпел народ. Решили уже убивать память — но это (значит) убить память у каждого относительно отцов и дедов. Народ устал и вышел больше, чем в 2016 году», — заявил Олейник.
«Относительно событий, которые происходили на Украине… Количество больше. В два раза, три — это точно. Второе — символов больше, красные флаги. Кривой Рог — на Т-34 красный флаг победы, и никто не остановил! Житомир — люди вышли с красными флагами, и никто не остановил», — подчеркнул Олейник.
Экс-депутат подчеркнул, что против участников памятных мероприятий 9 мая вышел не «массово народ как альтернатива», а лишь отдельные «небольшие группы нацистов» — при этом встретив серьезное сопротивление, как это произошло в ходе беспорядков в Днепропетровске 9 мая, после которых министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил руководителей городской полиции.
Олейник также напомнил, что в Одессе 9 мая военнослужащие ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке Ивана Кулибабу, который встретил войну 22 июня во время службы на Черноморском флоте в Керчи.
На этом фоне Олейник считает особенно симптоматичным тот факт, что даже генералы ВСУ 9 мая принесли цветы к памятнику освободителю Киева от нацистской оккупации генералу Николаю Ватутину. «А что произошло? Почему не приносили эти генералы в 2014, 2015, 2016 году? Генералы поняли — надо «переобуваться», — отметил экс-депутат.
По его мнению, в этом контексте не случаен и уход политика Бориса Ложкина с поста советника президента Украины Петра Порошенко.
«Часть власти уже поняла. … В данном случае ещё раз говорю: они понимают, что проигрывают. И больше того, не случайно президент России Владимир Путин поздравил украинский народ и грузинский народ, но не поздравлял ни президента Порошенко, ни президента Грузии. Потому что они этот праздник не признают. А зачем их поздравлять? У них же трагедия — потому что украинский народ вышел и оказывает сопротивление. Они заслужили. Сопротивление украинского народа очевидно. Бойтесь украинский народ — потому что сегодня вы довели его до последней точки терпения», — заключил Олейник.
Отметим, что акцию «Бессмертный полк» на Украине назвали «политической провокацией». По мнению директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, акция сама является «определенной политической технологией, авторы которой сидят в столице страны-агрессора».
9 мая в Днепропетровске в ходе празднования Дня Победы произошли стычки — по официальным данным, пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских и участники АТО. Потасовки начались в связи с использованием участниками мероприятий копии Знамени Победы и советских флагов.
После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровска и Днепропетровской области, а также их заместителей по обеспечению общественной безопасности.