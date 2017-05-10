Москва, 10 мая, 2017, 21:49 — ИА Регнум. «Перекрестные контакты — Тиллерсона в Москве и Лаврова в Вашингтоне — закладывают хорошую основу для организации первой встречи российского и американского лидеров, которая запланирована в июле на «полях» саммита G20», — сказал Слуцкий.

ИА REGNUM США — Россия

По мнению парламентария, важно, что планомерно и поступательно продолжается диалог на самом высоком уровне по поднятию российско-американских отношений с прямо скажем практически нулевого уровня, достигнутого при администрации президента Обамы, до рабочего и конструктивного.

«Никто не ожидал моментального потепления. Не раз говорил, что здесь не существует волшебного переключателя, но последовательное ведение прагматичного разговора по всем ключевым пунктам международной повестки дня позволяют надеяться на выстраивание конструктивных отношений РФ и США и приход в итоге к общему знаменателю», — полагает Слуцкий.

Отдельно глава комитета Госдумы отметил аспекты переговоров по проблемам международного терроризма и сотрудничеству на Ближнем Востоке. «Их реализация на деле может оказаться весьма важной для такой кровоточащей материи как сирийское урегулирование», — добавил он.