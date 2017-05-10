Киев, 10 мая, 2017, 21:41 — ИА Регнум. В киевском аэропорту «Борисполь» украинские правоохранительные органы задержали четверых граждан Российской Федерации, которые направлялись на песенный конкурс «Евровидение». Об этом сегодня, 10 мая, сообщают украинские СМИ со ссылкой на президента организации OGAE, которая объединяет фанатов конкурса, Антона Самсонова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Законы

«Сегодня утром в «Борисполе» были задержаны двое аккредитованных фанатов на конкурс «Евровидение» из состава членов клуба «OGAE Россия» — это Дмитрий Аднаев и Сергей Рябов», — сказал Самсонов.

Он также рассказал, что были задержаны ещё два человека, но их имена ему неизвестны.

При этом Самсонов подчеркнул, что российских граждан задержали в связи с тем, что Россия не участвует в песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве. Какие-либо другие подробности задержания не уточняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Киеве прошел первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2017». По его итогам определились первые десять финалистов.