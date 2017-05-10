* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 10 мая, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Город Эс-Саура «полностью освобожден», заявил представитель «Демократических сил Сирии» Насер Хадж Мансур.

Kurdishstruggle Бойцы подразделений Peshmerga и YPG, входящих в Демократические силы Сирии

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Напомним, после освобождения города Эс-Саура запланировано наступление на город Ракка, неофициальную столицу «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенную в 55 километрах к западу от Эс-Сауры.

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Город Эс-Саура взяли в кольцо окружения в начале апреля текущего года, подразделения ДСС впервые заняли несколько позиций в городе 24 апреля.