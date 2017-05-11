Москва, 11 мая, 2017, 04:45 — ИА Регнум. Турция, не первый год продолжая торговлю за условия прокладки газопроводов по своей территории, старается получить максимально возможную выгоду. Проекты долгосрочные, желание Анкары укрепить свою позицию вполне объяснимо. Наконец-то, похоже, появились признаки договоренности в обсуждении «Турецкого потока». О выводах из последних переговоров президентов Путина и Эрдогана говорит редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

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Сразу после завершения сочинских переговоров глав России и Турции руководитель «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Путину о готовности начать укладку труб на морском участке газопровода «Турецкий поток». Вероятно, этому предшествовала договоренность между президентами России и Турции о возобновлении проекта, замороженного в момент особого обострения ближневосточного конфликта.

Теперь, когда завершение войны в Сирии видится все более ясно, приближается черед мирных решений по продолжению проектов регионального развития и транзитной инфраструктуры. Одним из крупнейших начинаний в этой области является газопровод Россия — Турция, который позволит поставлять российский газ в Южную Европу в большем объеме и с меньшими сложностями по сравнению с использованием украинской газотранспортной структуры.

Какие дополнительные трудности и преимущества открываются перед участниками возобновленного газотранспортного проекта, читайте в статье: «Турецкий поток» ложится на дно

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