Киев, 11 мая, 2017, 06:18 — ИА Регнум. 5,5 млрд грн намерена инвестировать в украинскую транспортную инфраструктуру компания «Нибулон», являющаяся одним из крупнейших украинских агрохолдингов. Об этом заявил Андрей Вадатурский, директор «Нибулона». О том, какое оригинальное применение ждет эти миллиарды, повествует статья Восточно-Европейской редакцииИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство инфраструктуры Украины

В Мининфраструктуры Украины уже некоторое время вызревала идея, что ремонтировать украинскую систему шоссе и железных дорог — совершенно бессмысленное занятие, неисполнимая мечта при тех планах на финансирование, которые спускает киевская власть. Поэтому предложение «Нибулона» было воспринято на ура. Действительно, ведь на Украине есть транспортные артерии, которые совсем не нужно чинить, — это ее реки и моря. Новые перегрузочные терминалы на реках Днепр и Южный Буг помогут «Нибулону» сплавлять зерно куда надо.

Кроме речных терминалов, поделился своими планами Вадатурский, компания планирует строительство собственного грузового флота, который и будет вывозить произведенное зерно с территории аграрной сверхдержавы. Этим проектам способствует также и грядущая судьба приватизации железнодорожной инфраструктуры Украины.

Поскольку никто до сих пор не пожелал купить ее целиком, было принято решение разукрупнить целую структуру и попробовать продать ее по частям. Грузоперевозки одному собственнику, пассажироперевозки другому и так далее. Так что в свете данного решения, грозящего затянуть, а то и вовсе отменить все вопросы по бюджетированию ремонта, строительство речного флота выглядит самым разумным выходом.

Подробности о состоянии украинской транспортной инфраструктуры читайте в статье: Новая задача Украины — «распилить» и продать свою железную дорогу: обзор

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM.