Тюменская область, 10 мая, 2017, 21:21 — ИА Регнум. В селе Тюнево Тюменской области 24 ребёнка оказались в больнице с подозрением на менингит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Татьяна Лившиц. На ночном дежурстве (фрагмент). 1975

Поток заболевших идёт с 6 мая. По данным на 10-е детей с признаками заболевания было уже 24. У 11 детей диагноз подтверждён лабораторно.

Состояние заболевших в департаменте здравоохранения Тюменской области оценивают как удовлетворительное. Двое детей уже выздоровели и выписаны из больницы.

Санитарные врачи проверяют Велижанскую среднюю школу и детский сад села Тюнево, а также ООО «Радуга+», занимавшегося питанием детей. Работа школы и детсада с 10 мая приостановлена. На 12 мая назначено заседание противоэпидемической комиссии.

Управление СКР по Тюменской области начало проверку по факту вспышки менингита.