Санкт-Петербург, 10 мая, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Парламентарий считает нужным внести поправки в регламенты досмотра в метрополитене, касающиеся лиц с имплантированными электронными устройствами. Он уже обратился с этой инициативой в комитет по транспорту.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Петербургское метро. Инспекторы по безопасности

Дело в том, что сегодня, согласно действующим правилам, сотрудники метро досматривают вручную только граждан с сердечными имплантатами, так как им нельзя проходить через рамки металлодетекторов.

Но металлоискатели противопоказаны и лицам с системой кохлеарной имплантации — медицинскими протезами, которые позволяют компенсировать потерю слуха.

При проходе через рамки металлодетекторов дорогостоящее, имплантированное в мозг устройство может быть выведено из строя, о чем указано в инструкции к имплантату. Согласно мировой практике, люди со слуховыми имплантатами проходят такой же индивидуальный досмотр, как и лица с кардиостимуляторами.

Однако в связи с тем, что в правилах упоминаются исключительно последние, сотрудники метро, не разбираясь в медицине, часто отказывают в персональном досмотре всем остальным, замечает Цивилев.

«Мне пишут родители детей с кохлеарными имплантатами, предлагают изменить нормативные акты, регламентирующие досмотр пассажиров на метрополитене. Наука не стоит на месте, и в будущем возможны различные новые медицинские решения, так что необходимо следовать последним тенденциям и изменить формулировку «имплантированные кардиостимуляторы» на формулировку «кардиостимуляторы и иные имплантированные электронные устройства, осуществляющие обеспечение жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями», — уверен депутат.

В комитете по транспорту Цивилеву сообщили, что ГУП «Петербургский метрополитен» направило специальные запросы в Минздрав и управление Роспотребнадзора по поводу обеспечения безопасности лиц со слуховыми имплантатами и того, какие документы такие лица должны иметь при себе, чтобы доказать необходимость ручного досмотра.

Читайте также: Депутаты Петербурга заявили о бесполезности рамок в метро

Читайте также:Металлодетекторы в метро Петербурга теперь будут работать со звуком

Отметим, после теракта в петербургском метро Алексей Цивилев инициировал и другие поправки, которые касаются безопасности подземки, в частности, предложил объединить системы видеонаблюдения «Безопасный город» и видеокамер «Петербургского метрополитена», а также вокзалов, стадионов, систем КАД и ЗСД.