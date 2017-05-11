Варшава, 11 мая, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Находка главы Турции Эрдогана, состоящая в расширении президентских полномочий посредством всенародного референдума, нашла отклик в одной из европейских стран. О необходимости последовать турецкому примеру заявил польский президент Анджей Дуда. Что побудило его резко потребовать расширения собственных полномочий и как отнеслись к такой идее польские политики, читайте в статье обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Prezydent.pl По какой Конституции будут жить эти польские дети, когда вырастут?

Причиной внезапного заявления Дуды может являться его конфликт с министром обороны Польши Антонием Мачеревичем. Собственно, конфликта особого и нет, в связи с «неявкой» одной из конфликтующих сторон. Стал достоянием широкой гласности тот факт, что польский министр обороны просто игнорирует существование «какого-там» президента страны, по всем возникающим вопросам обращаясь к главе правящей партии Ярославу Качиньскому.

Можно было бы оставить все как есть, если бы не досадная мелочь — президент Польши является также и главнокомандующим ее Вооруженными силами, так следует из 134-й статьи польской Конституции. А игнорирование министром обороны своего воинского начальника выглядит, таким образом, слегка неприлично.

Теперь, похоже, полякам предстоит решать — лишить президента излишней функции главнокомандования или, наоборот, принять дополнительный закон, предписывающий президенту сделать что-нибудь с непокорным министром. Пока что, судя по противоречивым высказываниям местных экспертов, польское политическое сообщество пребывает в недоумении, пытаясь понять — чего именно захотел президент Анджей Дуда.

Подробности о главных политических событиях в Польше читайте в статье: Вслед за Эрдоганом: президент Польши тоже хочет референдума по Конституции

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Станислава Стремидловского по внешней и внутренней политике Польши.