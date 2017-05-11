Дамаск, 11 мая, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Вступивший в силу Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, подписанный в Астане делегациями России, Турции и Ирана, высветляет ряд обстоятельств, касающихся непосредственно России, а также Турции и Ирана, и потенциала взаимодействия этих стран по сирийскому вопросу. О перспективах на этом направлении пишет редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

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Меморандум, подписанный Россией, Турцией и Ираном, говорит о создании четырех зон деэскалации в Сирии, — в них прекращаются боевые действия между вооруженными группировками и войсками правительства, запрещаются полеты военной авиации. На границах этих районов должны быть оформлены зоны безопасности, установлены КПП для гражданских и точки мониторинга ситуации.

Помимо ряда крупных деталей, Меморандум привлекает внимание некоторыми не столь заметными факторами, которые тем не менее могут оказать влияние на развитие ситуации в Сирии и с вовлечением других стран Ближнего Востока. Так, если введенные Меморандумом деэскалационные зоны и позволят правительственным войскам высвободить достаточно количество ресурса для дальнейшего противостояния джихадистам, то остается один непростой вопрос. Есть вероятность, что на линии разграничения окажется воинский контингент «стран-наблюдателей» (помимо стран-гарантов), — например, стран БРИКС, ОАЭ, Египта, Алжира, а также ООН и ОДКБ.

Интересно и положение Меморандума, согласно которому отряды оппозиции, под контролем которых остаются некоторые зоны, должны на своей территории бороться с экстремистскими организациями. Вопрос в том, в связке с кем они будут это делать, ведь «политическая оппозиция» не поддержала в Астане Меморандум и отрицательно отнеслась к Ирану в виде гаранта перемирия.

Есть и другие белые пятна по поводу исполнения Меморандума на практике, и тем не менее ситуация подает некие надежды. Подробности читайте здесь: Сирия: Путин, Трамп, Эрдоган и Рухани оказались на одной галере

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