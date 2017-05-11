Лос-Анджелес, США, 11 мая, 2017, 04:56 — ИА Регнум. «Если Россия и коммунисты выиграют следующую войну, многие американские мужчины будут стерилизованы. А женщины будут беззащитны под сапогами азиатских русских». Это — лозунг фильма под названием «Если Россия победит», одного из многих среди пропаганды, которую вел в конце 50-х Голливуд, — и вынужден был вести, лицом к лицу сталкиваясь с собственным ничтожеством и положением простого исполнителя. Но антикоммунистическую линию надо было гнуть во время, когда молодчики из федеральной комиссии вели подготовку очередного публичного процесса. Какие пропагандистские фильмы снимались в Голливуде середины прошлого века и как он был зависим, рассказывает сценарист и режиссер, историк кино Валерий Рокотов.

Цитата из к/ф «Красная угроза». реж Р. Г. Спрингстин. 1949. США Жертва коммунистов

Один за другим фильмы демонстрировали зрителю образ врага из далекого СССР — жестокого, беспринципного, двуличного. Хорошим этот человек мог стать только тогда, когда каялся и сдавал товарищей. Из подобных фильмов можно сделать вывод, что «рука Кремля» направляла все массовые недовольства в Соединенных Штатах, а тамошние наставники ловко манипулировали социально неустроенными людьми в собственных кровожадных целях — организовывали забастовки и акции протеста. Тонкость этого хода по отношению к законопослушному гражданину оценить не сложно: «Бастуешь? А не коммунист ли ты часом?»

Если в кино такая жертва манипуляций понимала, что ее используют, то с ней безжалостно расправлялись. Если сам русский осознавал истинную ценность — то есть Америку — и отрекался от позорного красного прошлого, его тоже убивали. Но оставался шанс умереть освобожденным человеком — за американские идеалы свободы и христианства.

Читайте о Голливуде середины ХХ века в статье: Бей красных! Или пожалеешь

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