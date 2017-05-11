Брюссель, 11 мая, 2017, 04:31 — ИА Регнум. Как помочь человеку открыть глаза на самого себя и на мир вокруг, как увидеть истинную суть вещей и перестать быть рабом стереотипов и предрассудков? Этим поискам посвятил свое творчество бельгийский писатель Морис Метерлинк. Корреспондент ИА REGNUM Дмитрий Буянов проследил путь Метерлинка от мрачных пьес до детской сказки. Или не детской?..

Помолвка. 1920

Одна из первых работ Метерлинка называется «Слепые» и рассказывает о группе незрячих людей числом двенадцать. Эти беспомощные люди сидят посреди леса, окружаемого опасным морем, несущим с собой потоп, и ждут проводника. Но проводник, старый священник, умирает. Слепые, к которым подступает смерть, даже не знают о ее приближении. И когда к ним приходит зрячий ребенок, он плачет и не может спасти их. Забравшая всех смерть оказывается пришедшей словно из ниоткуда — забрав сначала впавшего в отчаяние проводника, который так и не убедил людей идти вперед. Или они сами не хотели…

Метафора слепоты, невозможности видеть окружающий мир и грядущую опасность продолжила развитие в следующей пьесе Метерлинка «Пелеас и Мелисанда». Герои, живущие в мрачном замке, куда не достигает солнечный свет, чувствуют запах смерти, отравляющий существование. И — закрывают глаза на источник этого смрада, вместо того, чтобы исправить положение. Как бараны, идущие на бойню и не способные свернуть с пути (один из символов пьесы), люди упрямо идут к погибели.

Непреодолимые обстоятельства, с которыми сталкиваются герои, их духовная слепота и далее проявлялись в творчестве Метерлинка и нашли свое избавление в детской (точнее, «детской» сказке «Синяя птица». В этой сказке даже дети оказываются лишенными способности проникать взглядом в сущность вещей, — но, однажды привыкнув видеть суть с помощью волшебного помощника, прозревают. А ведь им еще предстоит так много борьбы.

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