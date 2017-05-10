Сочи, Краснодарский край, 10 мая, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Путин, который играл в составе команды «Легенды хоккея», вышел на лёд под 11-м номером. Его команда победила «Сборную Ночной хоккейной лиги» со счетом 17:6.

Kremlin.ru Владимир Путин

Российский лидер лично загнал в ворота соперников семь шайб. Часть других шайб была забита с его подачи. Также отличился игравший с президентом в одной команде министр обороны России Сергей Шойгу — на его счету три шайбы.

Президент играл очень активно и всегда был на острие атаки. Один раз в ходе борьбы и нарушения правил он даже упал на лёд, однако быстро поднялся и продолжил игру.

В команде «Легенды хоккея» также играли губернатор Тульской области Алексей Дюмин, известные хоккеисты Павел Буре, Вячеслав Фетисов и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин освоил хоккей относительно недавно. В 2011 году Путин дал обещание участникам Российской юношеской сборной по хоккею научиться играть в эту игру. Зимой 2011 года он начал учиться кататься на коньках.

Впервые Путин вышел на лёд в матче НХЛ в 2012 году. В том матче он забросил две шайбы и отдал одну передачу. С тех пор президент участвует в подобных матчах регулярно.