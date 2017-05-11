Москва, 11 мая, 2017, 04:11 — ИА Регнум. На фоне популярности в стране основателя Советского государства Владимира Ленина (а эта популярность лишний раз подтвердилась в майские праздники) драпировка мавзолея выглядит тем более неуместной. Но дело не только в фигуре вождя. Уродливый декор, скрывающий архитектурный ансамбль Красной площади — между прочим, исторический памятник общероссийского значения, — становится одним из факторов, приучающих народ к неуважению своей истории. Зачем нужно скрывать мавзолей от глаз, обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Кленский.

Ipukr.com Ельцин

Примечательно, что самые фанатичные агитаторы за вынос тела Ленина из мавзолея — прозападные «либералы» — пестуют свой «мавзолей», который в несколько раз больше Кремлевского дворца. Только, если на мавзолее написано «Ленин», на «либеральном» строении значится «Ельцин». И ничего, что Ельцина критикуют, а сам центр его имени занимается вестернизирующей пропагандой. Двойные стандарты фанатиков не смущают.

Недавно коммунисты Казахстана предложили перевезти тело Ленина в свою страну. Но Ленин принадлежит не одним только коммунистам, а всей России. Можно относиться к нему с почтением или ратовать за перезахоронение, но нужно очень хорошо помнить пример таллинского памятника Солдату-Освободителю, который под громкий голос несогласия демонтировали и перенесли подальше, потревожив также и прах похороненных воинов. В результате Эстония оказалась расколота — а нужно ли это России?

Читайте статью: От кого в России прячут Ленина и кому демонстрируют «Ельцин-центр»?

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