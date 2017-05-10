Воронеж, 10 мая, 2017, 21:58 — ИА Регнум. В Воронеже в День Победы в Великой Отечественной войне праздничные мероприятия продолжились после официальных торжеств. В разных частях года воронежцы могли посмотреть выставку ретроавтомобилей и выступления авиамоделистов, спортивные праздники и эстрадные выступления, концерты солистов симфонических оркестров и хоров ветеранов. Одной из самых «массовых» площадок стала Адмиралтейская площадь, где выступали рок-музыканты, позже уступившие сцену участникам фестиваля огненных искусств «Огни Победы».

Марина Каширская ИА REGNUM Седьмой международный фестиваль огненных искусств «Огни Победы» в Воронеже

Марина Каширская ИА REGNUM Группа «Наш Километр»

В 15:00 на Адмиралтейской площади стартовал рок-фестиваль «Победа». На сцену вышли семь воронежских групп: «Наш Километр», «Околоokna», «Транжиры», «Театр Иллюзий», «5 Минут», Blues Family и «Небо», — а также специальные гости из Москвы, группа «Одна/Вторая». Многие коллективы включили в свои программы песни военных лет — как дань памяти. И хотя знакомые всем с детства песни звучали в непривычных аранжировках, зрители подпевали им хором.

Марина Каширская ИА REGNUM Зрители на Адмиралтейской площади

После выступлений музыкальных групп на сцене Адмиралтейской площади прошел гала-концерт Международного фестиваля огненных искусств «Огни Победы». По традиции, на огненное шоу приехали участники со всей России и стран СНГ, чтобы отдать дань памяти участникам Великой Отечественной войны. «Как Вечный огонь всегда был символом памяти о великом подвиге наших предков, так и каждый зажженный огонь на фестивальной сцене стал данью памяти молодого поколения ветеранам», — заявили организаторы.

Открытие фестиваля прошло 8 мая на сцене у сити-парка «Град», в этот же день прошли обучающие мастер-классы от лучших мастеров огненного искусства и соревнования в номинациях «Соло» и «Дуэт». По традиции, на Адмиралтейской площади 9 мая показали самые зрелищные номера лауреатов и специальных гостей. В программе были номера с огнем, пиротехникой и акробатическими элементами — на сцене и в первых рядах зрителей было жарко в прямом смысле слова.

Марина Каширская ИА REGNUM Группа «5 минут»

Фестиваль «Огни Победы» впервые прошёл в городе Воронеже 8 и 9 мая 2011 года. С тех пор он вошел в список наиболее значимых туристических событий региона и был отмечен в общероссийском национальном календаре.

Марина Каширская ИА REGNUM Старт фестиваля «Огни Победы»

По словам председателя общественной организации «Наше общее дело» Виктора Буздалина, который каждый год приветствует участников шоу, с каждым годом мастерство участников фестиваля растет, как и интерес к огненному искусству, приобретающему все больше поклонников в России.

Марина Каширская ИА REGNUM Фаербризинг — одно из самых сложных направлений огненного искусства

Организаторами праздника на Адмиралтейской площади стали группа компаний «Твим» и Воронежская областная общественная организация «Наше общее дело» при содействии управления культуры администрации городского округа город Воронеж.

Павел Ищенко ИА REGNUM Фестиваль «Огни Победы» в Воронеже

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