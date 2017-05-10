Москва, 10 мая, 2017, 20:43 — ИА Регнум. «Единая Россия» продолжает системную работу по решению вопроса доступности домов для маломобильных граждан при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подъемник для инвалидов

Об этом заявил координатор партийного проекта «Управдом», заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев, комментируя решение председателя партии «Единая Россия», председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о поддержке законопроекта о создании доступной среды для инвалидов в домах за счет взносов на капитальный ремонт.

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По словам Павла Качкаева, при проведении капитального ремонта в домах необходимо решить вопрос доступности для маломобильных граждан.

«Зачастую дома строились без инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан, которые передвигаются на инвалидных колясках. В итоге такие люди не могут заехать в подъезды, их коляски не проходят в проемы, отсутствуют пандус, инвалиды не могут переместится на второй и третий этаж, если в доме нет лифта», — пояснил парламентарий.

«Группа депутатов от фракции «Единая Россия» подготовила законопроект о внесении необходимых изменений в 166 статью Жилищного кодекса, чтобы при проведении капитального ремонта регионы предусматривали мероприятия обеспечению доступа в подъезды маломобильных граждан», — добавил Павел Качкаев.

Данная мера направлена не только на поддержку маломобильных граждан, передвигающихся в колясках, но также призвана повысить уровень комфорта от проживания для матерей с детскими колясками и пожилых граждан.

«Речь идет о целой группе наших жителей, которые не могут достаточно комфортно выйти или зайти в подъезд. Поправки к законопроекту позволят решить целую массу вопросов не только для маломобильных граждан, но и для молодых мам», — заключил координатор партийного проекта «Управдом».