Бразилиа, 10 мая, 2017, 20:42 — ИА Регнум. Серхио Моро разворошил настоящее осиное гнездо, собрав в ходе операции «Автомойка» (Operação Lava Jato) данные о преступной сети, как минимум в течение 13 лет исправно «отмывавшей» незаконно получаемые высокопоставленными персонами деньги. Согласно данным бразильской прессы, через «автомойку» ушло в разные карманы, минуя налоговые декларации и казну, 40 миллиардов долларов.

Бразилия

Лулу (Луис Инасио Лулу да Силва), несмотря на то, что давно уже не президент Бразилии и три года находится в статусе лица, подозреваемого в причастности к коррупции, по-прежнему остается самым популярным человеком страны, о чем свидетельствуют регулярно проводящиеся соцопросы.

На дачу показаний экс-президентом в суде Куритибы собираются, как на футбол, аттракцион, карнавал, — пишет испанская АВС.

Куритиба — населенный пункт в штате Парана, где располагается рабочая резиденция судьи Моро. Знаменит город еще и тем, что здесь находится тюрьма, в которой отбывают наказание политики, бывшие полицейские и прочая элита страны.

Пять тысяч участников Движения безземельных аграриев (MST) уже разбили лагерь в полутора километрах от площади Сантос Андраде, где левые партии проводят акции в поддержку Лулы. К городу тянутся нескончаемые караваны автобусов, машин и мотоциклов. Движутся и пешие паломники.

Первый допрос начинается в 14 часов по местному времени. «Болельщики» обеих сторон подтягиваются, как на футбольное бразильское «класико» между «Фламенго» и «Флуминенсе». Букмекеры принимают ставки. По расчетам полиции, в Куритибе соберутся не менее 50 тысяч «фанатов судебного процесса». Правоохранители старательно разводят сторонников Лулы и Моро по разным углам, дабы не допустить массовых беспорядков.

Судья Моро нервничает: ситуация давит. На странице своей жены, адвоката Росы Анхелы Вольф, в социальной сети Facebook он разместил специально записанное к событию видео, в котором объясняет, почему наложил запрет на трансляцию слушаний в прямом эфире. В другом видео Моро, которого неоднократно в прессе обвиняли в преследовании Лулы и предвзятом отношении к политику, сообщает: «Я не играю за какую-то команду. Это не футбол, будет лучше, если мы обойдемся без этих фанатских действий».

Но бразильцы жаждут зрелища.