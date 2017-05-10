Чебоксары, 10 мая, 2017, 20:37 — ИА Регнум. В I квартале величина прожиточного минимума на душу населения в Чувашии составит 8448 рублей, что на 102 рублей больше, чем было в предыдущем квартале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В Минтруде республики отмечают, что по некоторым статьям расходы возросли. Например, по статье «Продукты питания» траты возросли на 19 рублей в месяц, что обусловлено ростом цен на продовольственные товары, входящие в потребительскую корзину. Наибольший рост произошел на овощи (на 42,13 рубля), молочные продукты (на 15,89 рублей) и картофель (на 11,13 рублей). В результате снижения цены на мясопродукты расходы сократились на 13,39 рублей, на рыбопродукты — на 11,67 рублей, на сахар и кондитерские изделия — на 9,75 рублей.

Таким образом, по социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума за I квартал 2017 года для трудоспособного населения составила 8931 рубль (рост на 1,06%, или на 94 рубля), для пенсионеров — 6917 рублей (рост на 0,99%, или на 68 рублей), для детей — 8591 рубль (рост на 2,03%, или на 171 рубль).

По информации Минтруда Чувашии, почти во всех регионах Поволжья величина прожиточного минимума в I квартале 2017 года по сравнению с IV кварталом 2016 года увеличилась. Наибольший рост произошел в Ульяновской области (на 403 рубля). Чувашия среди регионов Приволжского федерального округа находится на 12-м месте по установлению величины прожиточного минимума.