Сана, 10 мая, 2017, 20:36 — ИА Регнум. Министр планирования заявил, что 22 млн жителей Йемена нуждаются в оказании гуманитарной помощи.

Gerry & Bonni Йемен. Деревенские дети

«В сфере общей безопасности, политической и гуманитарной ситуации наблюдается беспрецедентное падение», — заявил ас-Саади.

Напомним, ранее представители ООН указали, что 19 млн 800 тыс. граждан Йемена нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Ас-Саади сделал свое заявление в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде во время встречи с членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и международными организациями.

В сентябре 2014 года президент Йемена Мансур Хади был изгнан хуситами. В марте 2015 года арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, начала боевые действия против хуситов, поддерживаемых Ираном. В результате боестолкновений погибли более 10 тыс. мирных жителей.