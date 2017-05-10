Москва, 10 мая, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева не поддерживает проект введения налога на многодетность.

Весело

Свое критическое мнение она высказала, комментируя проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», направленный институтом демографии, миграции и регионального развития России президенту РФ Владимиру Путину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь в документе идет о введении налога на малодетность, то есть о взимании платы для семей с одним ребенком и бездетных семей не по медицинским показателям. О размере налога в проекте не говорится.

«Государство и так заинтересовано в рождении первых детей. Молодые семьи наоборот имеют меньшую обеспеченность, из-за этого они часто принимают решение о детях в более позднем возрасте, когда семья обретет самостоятельность. В поддержке нуждаются как молодые, так и многодетные семьи», — сказала Ольга Окунева.

Также она отметила, что в разных субъектах РФ по-разному определено понятие многодетности, каждый регион сам определяет какая семья является многодетной.

«Например, в республиках многодетными считаются семьи, где 5 и более детей, в ряде регионах — 3 и более, в зависимости от демографической ситуации. Законодательство в этой части необходимо совершенствовать», — заключила Ольга Окунева.

В свою очередь председатель Социальной платформы «Единой России» Валерий Рязанский высказал мнение о том, что партия не согласится с наказанием малодетных семей или семей без детей.

«Предложение Института демографии, миграции и регионального развития России взимать налог с семей, у которых либо один ребенок, либо вовсе нет детей не по медицинским показателям, не найдет поддержки в «Единой России», — заявил Валерий Рязанский.

«Считаю, что эта мера неэффективная. Мы всегда ориентировались на создание всех необходимых условий для семей и людей, планирующих стать родителями. К этой теме нельзя сводить решение демографических проблем. В России проводится много соответствующих мероприятий. Партия продолжит работать в этом направлении. Однако предложение о введении налога мы не поддержим», — заключил Валерий Рязанский.

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