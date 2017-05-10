Челябинск, 10 мая, 2017, 20:25 — ИА Регнум. В Челябинске до конца 2017 года будет серьёзно обновлён автопарк скорой помощи. Медики получат 25 новых машин.

Autozavod.com Машина скорой помощи марки «Газель» класса «Б»

Глава города Евгений Тефтелев сегодня, 10 мая, сообщил, что в 2017 году будет куплено пять новых автомашин для Скорой помощи. О приобретении еще 15−20 единиц ведутся переговоры с региональным правительством.

«Мы проанализировали состояние парка машин «Скорой помощи» и пришли к выводу, что часть из них необходимо менять. Закупать будем отечественные автомобили, стоимость одной машины составляет 2,5 миллиона рублей. Кроме того, надеемся на условиях софинансирования получить несколько машин от областного правительства», — сообщил Тефтелев.

Глава горздравотдела Наталья Горлова посчитала, что если заявленные планы реализуются, то можно считать это прорывом.

«Автопарк «Скорой помощи» периодически обновляется. В прошлом году город получил шесть машин по федеральной программе, в 2015 году на средства городского бюджета было куплено 10 автомобилей, а три года назад — 15. Если в этом году удастся обновить 25 автомобилей, это будет настоящий прорыв», — заявила начальник Управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова.

В руководстве администрации Челябинска заявили о необходимости замены порядка 50% парка автомобилей Скорой помощи. По крайней мере 35% будут обновлены уже в 2017 году. В планах закупать отечественные машины марки «Газель» класса «Б», укомплектованных спецоборудованием для работы скорой медицинской помощи. Одновременно с улучшением автопарка, планируется увеличение и бригад скорой помощи.

Отметим, при замене 25 машин, будет обновлено 20% парка автомобилей службы скорой медицинской помощи, в которой на текущий момент числится 125 машин разных марок.