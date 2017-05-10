«Это прорыв!»: Скорой помощи Челябинска обещают обновление
Челябинск, 10 мая, 2017, 20:25 — ИА Регнум. В Челябинске до конца 2017 года будет серьёзно обновлён автопарк скорой помощи. Медики получат 25 новых машин.
Глава города Евгений Тефтелев сегодня, 10 мая, сообщил, что в 2017 году будет куплено пять новых автомашин для Скорой помощи. О приобретении еще 15−20 единиц ведутся переговоры с региональным правительством.
«Мы проанализировали состояние парка машин «Скорой помощи» и пришли к выводу, что часть из них необходимо менять. Закупать будем отечественные автомобили, стоимость одной машины составляет 2,5 миллиона рублей. Кроме того, надеемся на условиях софинансирования получить несколько машин от областного правительства», — сообщил Тефтелев.
Глава горздравотдела Наталья Горлова посчитала, что если заявленные планы реализуются, то можно считать это прорывом.
«Автопарк «Скорой помощи» периодически обновляется. В прошлом году город получил шесть машин по федеральной программе, в 2015 году на средства городского бюджета было куплено 10 автомобилей, а три года назад — 15. Если в этом году удастся обновить 25 автомобилей, это будет настоящий прорыв», — заявила начальник Управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова.
В руководстве администрации Челябинска заявили о необходимости замены порядка 50% парка автомобилей Скорой помощи. По крайней мере 35% будут обновлены уже в 2017 году. В планах закупать отечественные машины марки «Газель» класса «Б», укомплектованных спецоборудованием для работы скорой медицинской помощи. Одновременно с улучшением автопарка, планируется увеличение и бригад скорой помощи.
Отметим, при замене 25 машин, будет обновлено 20% парка автомобилей службы скорой медицинской помощи, в которой на текущий момент числится 125 машин разных марок.