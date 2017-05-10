Тамбов, 10 мая, 2017, 20:14 — ИА Регнум. В апрельском рейтинге фонда «Петербургская политика» Тамбовская область сохранила свои позиции и в очередной раз вошла в группу регионов с высокой социально-политической устойчивостью, набрав, как и в марте, 7,5 баллов из 10 возможных.

Tambov.gov.ru Тамбовская область

Среди позитивных событий прошедшего месяца эксперты назвали решение группы компаний «Русагро» расширить проект строительства новых свинокомплексов в Тамбовской области, обсуждение губернатором Александром Никитиным и представителями Агентства стратегических инициатив вопросов сотрудничества по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе, открытие в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина курсов повышения квалификации для специалистов ЖКХ.

Среди соседей по Центральному Черноземью Тамбовская область обошла в своей группе рейтинга Липецкую область (7,3 баллов). При этом Воронежскую область отнесли к группе регионов со средней устойчивостью (6,7 баллов), а Орловскую — с пониженной социально-политической устойчивостью (5,7 баллов).

Напомним, внутри рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.